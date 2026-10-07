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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 830 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь
5 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Вес, кг.
11.4

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь

Микроволновая печь Vitek VT-MW1420 – компактная и функциональная модель, которая подходит для быстрой готовки. Объём 20 литров подходит для разогрева блюд средней порции, а мощность 700 Вт создаёт равномерный прогрев. Модель сочетает классический дизайн с механическим управлением.



Теги товара: 700 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Описание
Микроволновая печь Vitek VT-MW1420 – компактная и функциональная модель, которая подходит для быстрой готовки. Объём 20 литров подходит для разогрева блюд средней порции, а мощность 700 Вт создаёт равномерный прогрев. Модель сочетает классический дизайн с механическим управлением.


Теги товара: 700 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW1420 20л. 700Вт черный/нержавеющая сталь - по цене 5830 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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