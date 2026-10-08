Top.Mail.Ru
Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 1
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 2
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 3
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 4
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 5
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 6
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 7
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 8
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 9
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 10
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 11
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 12
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 13
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 14
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 15
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 16
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 17
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 18
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 19
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 20
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 21
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 22
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 23
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 24
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 25
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 26
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 27
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 28
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 29
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 30
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
5
Высота захвата, см
3
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2.72
Электростартер
да
Фары
Да
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 1
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 2
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 3
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 4
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 5
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 6
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 7
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 8
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 9
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 10
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 11
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 12
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 13
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 14
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 15
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 16
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 17
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 18
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 19
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 20
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 21
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 22
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 23
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 24
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 25
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 26
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 27
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 28
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 29
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 30
  • ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный (СМА-51-42) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 670 руб. 
Начислим 443 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751048
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)
27 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
5
Высота захвата, см
3
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2.72
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х45
Вес, кг.
18.6

Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)

ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный СМА-51-42 - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS с большой шириной захвата быстро и эффективно справиться с уборкой путей подъезда и пешеходных дорожек. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.

Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
бесщеточный
Ширина захвата, см
5
Высота захвата, см
3
Дальность выброса снега
10
Мощность электрического двигателя, л.с
2.72
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), снегоуборщик аккумуляторный СМА-51-42 - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS с большой шириной захвата быстро и эффективно справиться с уборкой путей подъезда и пешеходных дорожек. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 А·ч), 40В (2x20В) – стоимость товара 27670 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...