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Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)

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ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 1
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 2
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 3
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 4
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 5
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 6
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 7
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 8
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 9
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 10
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 11
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 12
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 13
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 14
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 15
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 16
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 17
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 18
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 19
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 20
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 21
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 22
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 23
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 24
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 25
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 26
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 27
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 28
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 29
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 30
ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Электростартер
да
Фары
Да
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 1
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 2
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 3
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 4
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 5
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 6
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 7
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 8
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 9
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 10
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 11
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 12
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 13
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 14
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 15
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 16
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 17
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 18
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 19
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 20
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 21
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 22
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 23
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 24
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 25
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 26
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 27
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 28
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 29
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 30
  • ЗУБР 40В (2x20В), 40 см, без АКБ (LMS), лопата аккумуляторная (снегоуборщик) (СЛА-40) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 960 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)
11 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1530х420х430 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х37х30
Вес, кг.
8.6

Описание товара Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)

ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ГКЛ-4046 относится к единой аккумуляторной системе LMS. Эта модель сочетает в себе удобное управление и оптимальный вес , станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования , который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а комбинированный травосборник обеспечивает хорошую вентиляцию и прочную конструкцию. Совместимые аккумуляторные батареи LMS - BP-P-20-4, BP-P-20-2, АКБ-20-4, АКБ-20-2.

Отзывы о товаре Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Электростартер
да
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
1530х420х430 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ГКЛ-4046 относится к единой аккумуляторной системе LMS. Эта модель сочетает в себе удобное управление и оптимальный вес , станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования , который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а комбинированный травосборник обеспечивает хорошую вентиляцию и прочную конструкцию. Совместимые аккумуляторные батареи LMS - BP-P-20-4, BP-P-20-2, АКБ-20-4, АКБ-20-2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В) - стоимость товара 11960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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