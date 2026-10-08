Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)
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Характеристики
Описание товара Лопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40, 40 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)
ЗУБР 40 В (2x20В), 460 мм, без АКБ (LMS), газонокосилка аккумуляторная бесщеточная ГКЛ-4046 относится к единой аккумуляторной системе LMS. Эта модель сочетает в себе удобное управление и оптимальный вес , станет универсальным выбором для любого участка. Мощный двигатель BRUSHLESS справится с любой травой, а интеллектуальная система SmartCut автоматически подстроит обороты двигателя в зависимости от её густоты, обеспечивая идеальный результат при минимальных затратах энергии. Кроме того, газонокосилка оснащена режимом мульчирования , который измельчает скошенную траву и равномерно распределяет её по поверхности газона. Складная рукоятка и компактный дизайн позволяют удобно хранить газонокосилку в любое время года, а комбинированный травосборник обеспечивает хорошую вентиляцию и прочную конструкцию. Совместимые аккумуляторные батареи LMS - BP-P-20-4, BP-P-20-2, АКБ-20-4, АКБ-20-2.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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