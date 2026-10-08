Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51, 51 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
51
Электростартер
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 820 руб.
В наличии
Код товара: 751045
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
17 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
51
Электростартер
да
Габариты (Д*Ш*В)
1140х520х580 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х53х50
Вес, кг.
12
Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51, 51 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, без АКБ (LMS), снегоуборщик аккумуляторный СМА-51 - - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS с большой шириной захвата быстро и эффективно справиться с уборкой путей подъезда и пешеходных дорожек. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 180 руб. 21 125 руб.4545 руб. в СплитСнегоуборщик электрический Champion STE1650
-
В наличии БесплатноЦена 21 200 руб.5300 руб. в СплитСнегоуборщик Huter SGC 2300E(2000E) электро (70/7/6)
-
В наличииЦена 21 260 руб.5315 руб. в СплитЛопата аккумуляторная (Снегоуборщик) Зубр СЛА-40-42, 40 см, 2 АК...
-
В наличииЦена 22 920 руб.5730 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97650, SB 460, 99cc, руч...
-
В наличииЦена 27 670 руб.6918 руб. в СплитСнегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51-42, 51 см, 2 АКБ LMS (4 ...
-
В наличииЦена 32 030 руб.8008 руб. в СплитСнегоуборочная машина аккумуляторная DENZEL 97639, ESB-560Li, 56...
-
В наличии БесплатноЦена 34 700 руб. 48 625 руб.8675 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Champion ST553
-
В наличииЦена 37 500 руб. 53 463 руб.9375 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 7л.с.
-
В наличииЦена 37 850 руб. 56 125 руб.9463 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Champion ST661
-
В наличииЦена 38 230 руб.9558 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.
-
В наличии БесплатноЦена 39 730 руб. 56 365 руб.9933 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot PS 603 E 426109603
-
В наличииЦена 41 240 руб.10310 руб. в СплитСамоходный бензиновый снегоуборщик STEHER GST-756, 56 см, 7 лс, ...
Бренд
Тип снегоуборщика
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
51
Электростартер
да
Габариты (Д*Ш*В)
1140х520х580 мм
Страна производитель
Китай
ЗУБР 40В (2x20В), 51 см, без АКБ (LMS), снегоуборщик аккумуляторный СМА-51 - - мощный аккумуляторный снегоуборщик ЗУБР системы LMS с большой шириной захвата быстро и эффективно справиться с уборкой путей подъезда и пешеходных дорожек. Инструмент полностью совместим с оригинальными аккумуляторами системы LXT. Применяется для уборки снега на участках, придомовых территориях или расчистки пешеходных зон в общественных местах. Совместимые аккумуляторные батареи серии LMS - АКБ-20-4, BP-P-20-4, BP-H-20-6.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51, 51 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 17820 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный Зубр СМА-51, 51 см, без АКБ (LMS), 40В (2x20В)