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GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
В наличии
Код товара: 751038
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Вес, г.
5

Описание товара GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)

GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)



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Отзывы о товаре GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Описание
GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947)


Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги, автомобильные, Лопаты туристические, из нержавеющей стали, металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить GRINDA Poly-C 500 ударопрочная снеговая лопата, алюминиевый черенок, ковш из поликарбоната 500мм, PROLine (39947) - по цене 1370 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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