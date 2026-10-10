Top.Mail.Ru
Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955 )хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 751022
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955 )хорошее состояние , 751022

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
32 820 руб.  36 470 руб. 
Начислим 526 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751022
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955 )хорошее состояние
32 820 руб. -10%
36 470 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
73х47х33
Вес, кг.
15

Описание товара Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955 )хорошее состояние

Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка , робот-газонокосилка , база , кабеля , документы ( полный) Причина уценки : демо версия , потертости



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955 )хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : коробка , робот-газонокосилка , база , кабеля , документы ( полный) Причина уценки : демо версия , потертости


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки и пылесосы садовые, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-газонокосилка Grass Master 1000, ультразвуковой датчик, 3 Ач, LCD дисплей, Wi-Fi // Denzel (58955 )хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 32820 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...