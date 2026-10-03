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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl

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Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 300 руб. 
Начислим 2757 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751021
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl
172 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
3.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х6
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl

Ноутбук Dell в серебристом цвете сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2560 ? 1600. IPS-матрица помогает комфортно работать с изображениями и текстом, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач. Процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 дают хороший запас для многозадачной работы — удобно держать открытыми несколько приложений и переключаться между ними. Windows 11 Pro дополняет ноутбук инструментами для работы и повседневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
3.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell в серебристом цвете сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2560 ? 1600. IPS-матрица помогает комфортно работать с изображениями и текстом, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач. Процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 дают хороший запас для многозадачной работы — удобно держать открытыми несколько приложений и переключаться между ними. Windows 11 Pro дополняет ноутбук инструментами для работы и повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 172300 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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