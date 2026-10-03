Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
172 300 руб.
В наличии
Код товара: 751021
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
172 300 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
3.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х6
Вес, кг.
2.39
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl
Ноутбук Dell в серебристом цвете сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2560 ? 1600. IPS-матрица помогает комфортно работать с изображениями и текстом, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач. Процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 дают хороший запас для многозадачной работы — удобно держать открытыми несколько приложений и переключаться между ними. Windows 11 Pro дополняет ноутбук инструментами для работы и повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 164 050 руб.41013 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 14700HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 164 260 руб.41065 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nit Ultra ...
-
В наличииЦена 164 260 руб.41065 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra...
-
В наличииЦена 164 260 руб.41065 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 14" 2.8K OLED Touch 500nits Ultra...
-
В наличииЦена 164 480 руб.41120 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 Special UX3405CA-PP682X 14" OLED Core Ul...
-
В наличииЦена 164 480 руб.41120 руб. в СплитНоутбук Dell Pro 13 Plus Core Ultra 7 268V 13,3" FullHD+400nit ...
-
В наличииЦена 166 960 руб.41740 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 G6 Core Ultra 7 255U 32Gb SSD1Tb Int...
-
В наличииЦена 166 990 руб.41748 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen5 2.2K U5-125H/32Gb/1Tb Win11Pro
-
В наличииЦена 166 990 руб.41748 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 2.8K OLED U7-255U/16Gb/1Tb...
-
В наличииЦена 167 310 руб.41828 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 169 160 руб.42290 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG007LRK) 15.6" FHD IPS 300N 144Hz...
-
В наличииЦена 169 310 руб.42328 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 21QG00CKFW 14" IPS Ultra 7 258...
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
3.7
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Dell в серебристом цвете сочетает компактный 14-дюймовый экран с высоким разрешением 2560 ? 1600. IPS-матрица помогает комфортно работать с изображениями и текстом, а частота обновления 60 Гц подходит для повседневных задач. Процессор Intel Core Ultra 7 и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 дают хороший запас для многозадачной работы — удобно держать открытыми несколько приложений и переключаться между ними. Windows 11 Pro дополняет ноутбук инструментами для работы и повседневного использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 172300 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 268V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,32 GB LPDDR5,1TB SSD, Intel Arc graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Alum/Pl