Ноутбук Dell Pro 13 Plus Core Ultra 7 268V 13,3" FullHD+400nit AG,32GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3 cell,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,23kg,2y,KB Eng/Rus,Aluminum/Platinum Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 13 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 480 руб.
В наличии
Код товара: 751020
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164 480 руб.
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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 13 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х6
Вес, кг.
2.2
Описание товара Ноутбук Dell Pro 13 Plus Core Ultra 7 268V 13,3" FullHD+400nit AG,32GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3 cell,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,23kg,2y,KB Eng/Rus,Aluminum/Platinum Silver
Ноутбук Dell сочетает компактный формат и продуманные характеристики для повседневной работы. Экран диагональю 13,3 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1200 отображает чёткую картинку, а частота обновления 60 Гц подходит для комфортного просмотра и работы с документами. Алюминиевый корпус серебристого цвета придаёт модели сдержанный современный вид. SSD-накопитель и оперативная память LPDDR5 дополняют конфигурацию, а Linux станет основой для работы в привычной программной среде этой операционной системы. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, сканер отпечатка пальца добавит удобства при входе в систему.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 13 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Dell сочетает компактный формат и продуманные характеристики для повседневной работы. Экран диагональю 13,3 дюйма с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1200 отображает чёткую картинку, а частота обновления 60 Гц подходит для комфортного просмотра и работы с документами. Алюминиевый корпус серебристого цвета придаёт модели сдержанный современный вид. SSD-накопитель и оперативная память LPDDR5 дополняют конфигурацию, а Linux станет основой для работы в привычной программной среде этой операционной системы. Подсветка клавиатуры пригодится при слабом освещении, сканер отпечатка пальца добавит удобства при входе в систему.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Ноутбук Dell Pro 13 Plus Core Ultra 7 268V 13,3" FullHD+400nit AG,32GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3 cell,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,23kg,2y,KB Eng/Rus,Aluminum/Platinum Silver - этот товар вы можете купить по цене 164480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 13 Plus Core Ultra 7 268V 13,3" FullHD+400nit AG,32GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3 cell,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,23kg,2y,KB Eng/Rus,Aluminum/Platinum Silver