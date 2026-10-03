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Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve

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Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 1
Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 2
Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 3
Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 4
Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 5
Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 6
Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 1
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 2
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 3
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 4
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 5
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 6
  • Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0&quot; QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 000 руб. 
Начислим 2256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve
141 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х7
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve

Dell Pro 14 Plus PB14250 рассчитан на работу и учебу в мобильном формате: 14-дюймовый корпус весит 1,4 кг, внутри установлены Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5x и SSD на 1 ТБ. Ноутбук поставляется с Linux, а два Thunderbolt 4 позволяют подключать современное рабочее место через Type-C.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Dell Pro 14 Plus PB14250 рассчитан на работу и учебу в мобильном формате: 14-дюймовый корпус весит 1,4 кг, внутри установлены Intel Core Ultra 7 266V, 16 ГБ LPDDR5x и SSD на 1 ТБ. Ноутбук поставляется с Linux, а два Thunderbolt 4 позволяют подключать современное рабочее место через Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Pro 14 Plus (PB14250) Core Ultra 7 266V 14,0" QHD+ (2560 x 1600),300nit AG,300 nit,16 GB LPDDR5,1TB SSD,Intel Arc graphics,3cell ,Backlit,FPR,Thunderbolt,W11Pro/English,1,4kg,2y,KB Eng/Rus,Silve – стоимость товара 141000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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