ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 530 руб.
В наличии
Код товара: 751018
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
117 530 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х6
Вес, кг.
2.38
Описание товара ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver
Ноутбук Dell в серебристом корпусе сочетает компактный формат с продуманными характеристиками для работы и повседневных задач. Экран диагональю 14 дюймов с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1200 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для привычной работы с текстами и контентом. Процессор Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти помогут уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Операционная система Linux — основа для гибкой и удобной работы в цифровой среде.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 111 660 руб.27915 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S70425 Core 7 150U 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 112 830 руб.28208 руб. в Сплитноутбук DELL 16 Pro Plus Ultra 7 266V 16” 16:10 FHD+ (1920 x 12...
-
В наличииЦена 113 220 руб.28305 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G11 Silver 14" FHD U7-165U/16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 113 220 руб.28305 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 114 400 руб.28600 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel ...
-
В наличииЦена 114 630 руб.28658 руб. в СплитНоутбук Asus UX3405CA-ST1350 14" OLED Core Ultra 5 225H 16Gb/512...
-
В наличииЦена 115 030 руб.28758 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 115 100 руб.28775 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA...
-
В наличииЦена 115 520 руб.28880 руб. в СплитНоутбук Maibenben X17F-R77435 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD1Tb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 115 880 руб.28970 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD009 Ryzen AI 7 445 32Gb SSD1T...
-
В наличииЦена 116 590 руб.29148 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 116 900 руб.29225 руб. в СплитНоутбук Asus UM3406GA-QD047W 14" OLED Ryzen AI 5 430 16GB/SSD512...
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 14 Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
265U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Dell в серебристом корпусе сочетает компактный формат с продуманными характеристиками для работы и повседневных задач. Экран диагональю 14 дюймов с IPS-матрицей и разрешением 1920 ? 1200 обеспечивает чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц подходит для привычной работы с текстами и контентом. Процессор Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти помогут уверенно справляться с несколькими задачами одновременно. Операционная система Linux — основа для гибкой и удобной работы в цифровой среде.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 117530 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ноутбук Dell Pro 14 Plus Core Ultra 7 265U 14,0" FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD, Intel graphics,3cell 55Wh,Backlit,FPR,Thunderbolt,Linux,1,4kg,2y,Eng/Rus,Platin Silver