ноутбук DELL 16 Pro Plus Ultra 7 266V 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),120Hz,IPS,Non-Touch, AG,300 nit,16GB LPDDR5,1TB SSD Intel Arc graphics,Backlit,FPR,3cell 55Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,KB Eng/Rus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell 16 Pro Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 830 руб.
В наличии
Код товара: 751017
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112 830 руб.
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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell 16 Pro Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х7
Вес, кг.
2.9
Описание товара ноутбук DELL 16 Pro Plus Ultra 7 266V 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),120Hz,IPS,Non-Touch, AG,300 nit,16GB LPDDR5,1TB SSD Intel Arc graphics,Backlit,FPR,3cell 55Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,KB Eng/Rus
Ноутбук Dell в серебристом алюминиевом корпусе сочетает выразительный дизайн и характеристики для комфортной повседневной работы. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920 ? 1200 даёт больше пространства для документов, таблиц и нескольких открытых окон. Процессор Intel Core Ultra 7, оперативная память LPDDR5x и SSD обеспечивают основу для быстрого отклика в рабочих задачах. Подсветка клавиатуры удобна при работе в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца помогает быстро входить в систему. Операционная система Linux — для тех, кто предпочитает эту программную среду.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
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Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell 16 Pro Plus
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
266V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Dell в серебристом алюминиевом корпусе сочетает выразительный дизайн и характеристики для комфортной повседневной работы. Экран диагональю 16 дюймов с разрешением 1920 ? 1200 даёт больше пространства для документов, таблиц и нескольких открытых окон. Процессор Intel Core Ultra 7, оперативная память LPDDR5x и SSD обеспечивают основу для быстрого отклика в рабочих задачах. Подсветка клавиатуры удобна при работе в условиях недостаточного освещения, а сканер отпечатка пальца помогает быстро входить в систему. Операционная система Linux — для тех, кто предпочитает эту программную среду.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
ноутбук DELL 16 Pro Plus Ultra 7 266V 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),120Hz,IPS,Non-Touch, AG,300 nit,16GB LPDDR5,1TB SSD Intel Arc graphics,Backlit,FPR,3cell 55Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,KB Eng/Rus - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 112830 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ноутбук DELL 16 Pro Plus Ultra 7 266V 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),120Hz,IPS,Non-Touch, AG,300 nit,16GB LPDDR5,1TB SSD Intel Arc graphics,Backlit,FPR,3cell 55Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,KB Eng/Rus