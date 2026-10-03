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ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus

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ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 1
ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 2
ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 3
ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 4
ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 5
ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 6
ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell Pro 16 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 1
  • ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 2
  • ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 3
  • ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 4
  • ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 5
  • ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 6
  • ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 880 руб. 
Начислим 1631 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus
101 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 16 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х32х7
Вес, кг.
2.79

Описание товара ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus

Ноутбук Dell с 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для комфортной работы с документами и другими задачами, где важно просторное изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечивает стандартный плавный просмотр контента. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и процессор Intel — основа для повседневной работы и многозадачности, а SSD-накопитель подходит для хранения файлов и программ. Установлена операционная система Linux. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа.

Отзывы о товаре ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Pro 16 Plus
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
235U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell с 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для комфортной работы с документами и другими задачами, где важно просторное изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечивает стандартный плавный просмотр контента. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и процессор Intel — основа для повседневной работы и многозадачности, а SSD-накопитель подходит для хранения файлов и программ. Установлена операционная система Linux. Сканер отпечатка пальца добавляет удобный способ входа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ноутбук Dell Pro 16 Plus Ultra 5 235U 16” 16:10 FHD+ (1920 x 1200),400nit AG,16GB DDR5 (1x16GB),512GB SSD, Intel graphics,Backlit,FPR,3cell 45Wh,2y,Linux,1,9kg,Silver,Eng/Rus - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 101880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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