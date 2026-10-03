ноутбук Dell 14 Pro Core Ultra 5 225U 14,0" FHD+ (1920 x 1200) IPS,AG,300 nit, 16GB DDR5 (1x16GB) 1TB SSD Intel graphics,3cell,Backlit,FPR, Linux Eng/Rus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Dell 14 Pro
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 230 руб.
В наличии
Код товара: 751014
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86 230 руб.
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Характеристики
Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell 14 Pro
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х6
Вес, кг.
2.3
Описание товара ноутбук Dell 14 Pro Core Ultra 5 225U 14,0" FHD+ (1920 x 1200) IPS,AG,300 nit, 16GB DDR5 (1x16GB) 1TB SSD Intel graphics,3cell,Backlit,FPR, Linux Eng/Rus
Ноутбук Dell с 14-дюймовым IPS-экраном — компактный формат для работы и повседневных задач. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного просмотра контента и работы с приложениями. Процессор Intel, оперативная память DDR5 и SSD формируют современную основу для повседневного использования, а Linux уже указан в конфигурации. Подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении, сканер отпечатка пальца делает вход удобнее. Серебристый цвет придаёт ноутбуку сдержанный и аккуратный вид.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
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Бренд
DELL
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell 14 Pro
Трансформер
Нет
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Dell с 14-дюймовым IPS-экраном — компактный формат для работы и повседневных задач. Частота обновления 60 Гц подходит для привычного просмотра контента и работы с приложениями. Процессор Intel, оперативная память DDR5 и SSD формируют современную основу для повседневного использования, а Linux уже указан в конфигурации. Подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении, сканер отпечатка пальца делает вход удобнее. Серебристый цвет придаёт ноутбуку сдержанный и аккуратный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
ноутбук Dell 14 Pro Core Ultra 5 225U 14,0" FHD+ (1920 x 1200) IPS,AG,300 nit, 16GB DDR5 (1x16GB) 1TB SSD Intel graphics,3cell,Backlit,FPR, Linux Eng/Rus - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 86230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ноутбук Dell 14 Pro Core Ultra 5 225U 14,0" FHD+ (1920 x 1200) IPS,AG,300 nit, 16GB DDR5 (1x16GB) 1TB SSD Intel graphics,3cell,Backlit,FPR, Linux Eng/Rus