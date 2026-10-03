Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 5 225U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,512GB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP EliteBook 8 G1i
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 390 руб.
В наличии
Код товара: 751013
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141 390 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8 G1i
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х6
Вес, кг.
2.15
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 5 225U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,512GB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
Ноутбук HP сочетает компактный формат с продуманными характеристиками для работы и повседневных задач. Экран IPS диагональю 13,3 дюйма делает устройство удобным для тех, кто ценит небольшой размер, а серебристый металлический корпус придаёт ему сдержанный современный вид. 16 Гб оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 Гб обеспечит место для файлов и программ. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца позволит быстро пройти идентификацию. В основе ноутбука — процессор Intel.
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Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook 8 G1i
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук HP сочетает компактный формат с продуманными характеристиками для работы и повседневных задач. Экран IPS диагональю 13,3 дюйма делает устройство удобным для тех, кто ценит небольшой размер, а серебристый металлический корпус придаёт ему сдержанный современный вид. 16 Гб оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими задачами, а SSD на 512 Гб обеспечит место для файлов и программ. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца позволит быстро пройти идентификацию. В основе ноутбука — процессор Intel.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, Серебристый, Intel Core Ultra 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 5 225U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,512GB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 141390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 5 225U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,512GB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise