Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 14 WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5X, 512GB SSD M.2, Intel Arc 130V, WiFi, BT,Cam, KB Ru/Eng, TPM 2,0,FPR, Win 11 ProEng, 1,34kg,1Y
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
124 960 руб.
В наличии
Код товара: 751012
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124 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
2.24
Описание товара Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 14 WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5X, 512GB SSD M.2, Intel Arc 130V, WiFi, BT,Cam, KB Ru/Eng, TPM 2,0,FPR, Win 11 ProEng, 1,34kg,1Y
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. Компактная диагональ сочетается с пространством для комфортного просмотра документов и контента, а частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное плавное отображение. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD помогают уверенно работать с несколькими задачами и быстро обращаться к файлам. Windows 11 Pro уже установлена. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца сделает вход в систему удобнее. Чёрный цвет придаёт ноутбуку сдержанный, универсальный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920 ? 1200 подойдёт для работы, учёбы и повседневных задач. Компактная диагональ сочетается с пространством для комфортного просмотра документов и контента, а частота обновления 60 Гц обеспечивает привычное плавное отображение. 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и SSD помогают уверенно работать с несколькими задачами и быстро обращаться к файлам. Windows 11 Pro уже установлена. Подсветка клавиатуры пригодится при недостаточном освещении, а сканер отпечатка пальца сделает вход в систему удобнее. Чёрный цвет придаёт ноутбуку сдержанный, универсальный вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 14 WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5X, 512GB SSD M.2, Intel Arc 130V, WiFi, BT,Cam, KB Ru/Eng, TPM 2,0,FPR, Win 11 ProEng, 1,34kg,1Y - по цене 124960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ThinkPad E14 Gen 7 14 WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 226V, 16GB Soldered LPDDR5X, 512GB SSD M.2, Intel Arc 130V, WiFi, BT,Cam, KB Ru/Eng, TPM 2,0,FPR, Win 11 ProEng, 1,34kg,1Y