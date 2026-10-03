Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WFO-499XRUY Core i5-13420H 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 480 руб.
В наличии
Код товара: 751011
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128 480 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
60 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х9
Вес, кг.
3.5
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WFO-499XRUY Core i5-13420H 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray
Ноутбук MSI сочетает экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD 1920?1080 и производительную конфигурацию для игр, работы с графикой и требовательных приложений. Восемь ядер процессора, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и графический контроллер nVidia GeForce RTX 5060 обеспечивают основу для многозадачности и насыщенной визуальной работы. SSD объёмом 512 ГБ помогает удобно хранить программы и файлы. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
60 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI сочетает экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением Full HD 1920?1080 и производительную конфигурацию для игр, работы с графикой и требовательных приложений. Восемь ядер процессора, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и графический контроллер nVidia GeForce RTX 5060 обеспечивают основу для многозадачности и насыщенной визуальной работы. SSD объёмом 512 ГБ помогает удобно хранить программы и файлы. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящую.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD
Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WFO-499XRUY Core i5-13420H 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 128480 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WFO-499XRUY Core i5-13420H 15.6 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray