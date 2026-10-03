Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 890 руб. 
Начислим 1647 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751010
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray
102 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
46.8 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray

Ноутбук MSI в сером цвете сочетает компактный 14-дюймовый формат с чётким экраном IPS разрешением 1920 ? 1080. Частота обновления 60 Гц подходит для повседневной работы и просмотра контента, а подсветка клавиатуры помогает пользоваться ноутбуком при слабом освещении. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 512 ГБ обеспечивают удобную основу для повседневных задач и хранения файлов. Встроенный кард-ридер пригодится для работы с картами памяти. Операционная система — DOS.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
4
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
46.8 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI в сером цвете сочетает компактный 14-дюймовый формат с чётким экраном IPS разрешением 1920 ? 1080. Частота обновления 60 Гц подходит для повседневной работы и просмотра контента, а подсветка клавиатуры помогает пользоваться ноутбуком при слабом освещении. 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD объёмом 512 ГБ обеспечивают удобную основу для повседневных задач и хранения файлов. Встроенный кард-ридер пригодится для работы с картами памяти. Операционная система — DOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-1036RUY Core 5 120U 14 FHD (1920 x 1080) IPS-Level 60Hz, DDR4 16GB (8GB2),512GB SSD,Intel Graphics,backlight,46.8Wh,1.5kg,1y,Win11Pro,Platinum Gray - данный товар вы можете купить по цене 102890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...