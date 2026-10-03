Top.Mail.Ru
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6&quot; FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 220 руб. 
Начислим 2244 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray
140 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray

Ноутбук MSI сочетает просторный 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920?1080 и конфигурацию для уверенной работы с разными задачами. 16 ГБ оперативной памяти помогают комфортно переключаться между приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и программ. Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти пригодится для задач, связанных с графикой. Ноутбук построен на платформе Intel.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI сочетает просторный 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920?1080 и конфигурацию для уверенной работы с разными задачами. 16 ГБ оперативной памяти помогают комфортно переключаться между приложениями, а SSD на 512 ГБ обеспечивает место для файлов и программ. Дискретная видеокарта с 8 ГБ видеопамяти пригодится для задач, связанных с графикой. Ноутбук построен на платформе Intel.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WFO-498XRUY Core 7 240H 15.6" FHD (1920 x 1080) IPS-Level 144Hz, DDR4 16GB (8GB*2),512GB SSD,NV RTX 5060 8GB GDDR7,backlight,60Whr,1.98kg,1y,DOS,Platinum Gray - по цене 140220 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...