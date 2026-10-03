ноутбук MSI Raider 16 HX B2WH Core7 255HX 16" 16:10 QHD+ (2560 x 1600), 240hz,DDR5 16GB ,1TB SSD,NV RTX 5070Ti (GDDR7 12GB),99Whr,2.7kg,1y,Dos,Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Raider 16 HX
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
231 770 руб.
В наличии
Код товара: 751008
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231 770 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 16 HX
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
251HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х34х10
Вес, кг.
4.85
Описание товара ноутбук MSI Raider 16 HX B2WH Core7 255HX 16" 16:10 QHD+ (2560 x 1600), 240hz,DDR5 16GB ,1TB SSD,NV RTX 5070Ti (GDDR7 12GB),99Whr,2.7kg,1y,Dos,Black
Ноутбук MSI сочетает 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560?1600 и частотой обновления 240 Гц: изображение выглядит детальным, а высокая частота делает движения на экране особенно плавными. Такая конфигурация подойдёт для игр и графически насыщенных задач. За графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти, а процессор произведён Intel. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и быстрый SSD на 1024 ГБ дополняют производительную начинку и дают место для приложений, игр и файлов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Raider 16 HX
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
251HX
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI сочетает 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560?1600 и частотой обновления 240 Гц: изображение выглядит детальным, а высокая частота делает движения на экране особенно плавными. Такая конфигурация подойдёт для игр и графически насыщенных задач. За графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти, а процессор произведён Intel. Оперативная память DDR5 объёмом 16 ГБ и быстрый SSD на 1024 ГБ дополняют производительную начинку и дают место для приложений, игр и файлов.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
ноутбук MSI Raider 16 HX B2WH Core7 255HX 16" 16:10 QHD+ (2560 x 1600), 240hz,DDR5 16GB ,1TB SSD,NV RTX 5070Ti (GDDR7 12GB),99Whr,2.7kg,1y,Dos,Black - стоимость товара 231770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре ноутбук MSI Raider 16 HX B2WH Core7 255HX 16" 16:10 QHD+ (2560 x 1600), 240hz,DDR5 16GB ,1TB SSD,NV RTX 5070Ti (GDDR7 12GB),99Whr,2.7kg,1y,Dos,Black