Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-042XRUY Core Ultra 5 225H, 16" 16:10 2K (2048 x 1280) OLED 120Hz, DDR5 16GB (8GB*2), 512GB SSD,NV RTX4050 6GB GDDR6,75Whr,1.9kg,1y,DOS,Solid Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI VenturePro 16
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 390 руб.
В наличии
Код товара: 751007
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132 390 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro 16
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х9
Вес, кг.
3.7
Описание товара Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-042XRUY Core Ultra 5 225H, 16" 16:10 2K (2048 x 1280) OLED 120Hz, DDR5 16GB (8GB*2), 512GB SSD,NV RTX4050 6GB GDDR6,75Whr,1.9kg,1y,DOS,Solid Gray
Ноутбук MSI в сером цвете оснащён 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2048?1280 и частотой обновления 120 Гц. Большой дисплей подойдёт для работы и просмотра контента, а высокая частота обновления обеспечивает плавное отображение изображения. Процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими задачами. Установлена операционная система DOS.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro 16
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI в сером цвете оснащён 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2048?1280 и частотой обновления 120 Гц. Большой дисплей подойдёт для работы и просмотра контента, а высокая частота обновления обеспечивает плавное отображение изображения. Процессор Intel Core Ultra 7 с частотой 2 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти помогут комфортно работать с несколькими задачами. Установлена операционная система DOS.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, RTX 4050, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, RTX 4050, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-042XRUY Core Ultra 5 225H, 16" 16:10 2K (2048 x 1280) OLED 120Hz, DDR5 16GB (8GB*2), 512GB SSD,NV RTX4050 6GB GDDR6,75Whr,1.9kg,1y,DOS,Solid Gray - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 132390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro 16 AI A2HVEG-042XRUY Core Ultra 5 225H, 16" 16:10 2K (2048 x 1280) OLED 120Hz, DDR5 16GB (8GB*2), 512GB SSD,NV RTX4050 6GB GDDR6,75Whr,1.9kg,1y,DOS,Solid Gray