Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V,14" 2.8K (2880x1800) OLED 400cd BrightView AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,64Wh,9MP IR camera,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,Blue,1.19kg,1y,Win11Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP EliteBook Ultra
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
234 900 руб.
В наличии
Код товара: 751006
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234 900 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х7
Вес, кг.
2.09
Описание товара Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V,14" 2.8K (2880x1800) OLED 400cd BrightView AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,64Wh,9MP IR camera,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,Blue,1.19kg,1y,Win11Pro
Ноутбук HP с 14-дюймовым OLED-экраном и разрешением 2880 ? 1800 показывает детализированное изображение, а частота обновления 60 Гц подойдёт для повседневной работы и просмотра контента. Компактный формат удобно брать с собой, а алюминиевый корпус добавляет устройству лаконичный характер. 32 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель, процессор Intel и Windows 11 Pro делают ноутбук готовым к рабочим сценариям, а подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца добавляют удобства в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
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Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP EliteBook Ultra
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
4.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук HP с 14-дюймовым OLED-экраном и разрешением 2880 ? 1800 показывает детализированное изображение, а частота обновления 60 Гц подойдёт для повседневной работы и просмотра контента. Компактный формат удобно брать с собой, а алюминиевый корпус добавляет устройству лаконичный характер. 32 ГБ оперативной памяти DDR5 помогут комфортно работать с несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель, процессор Intel и Windows 11 Pro делают ноутбук готовым к рабочим сценариям, а подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца добавляют удобства в использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V,14" 2.8K (2880x1800) OLED 400cd BrightView AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,64Wh,9MP IR camera,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,Blue,1.19kg,1y,Win11Pro - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 234900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook Ultra G1i U7 258V,14" 2.8K (2880x1800) OLED 400cd BrightView AG,32Gb LPDDR5x-8533,1Tb SSD NVMe,64Wh,9MP IR camera,ENG/RU Kbd Backlit,FPS,Blue,1.19kg,1y,Win11Pro