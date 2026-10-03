Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWFG-069XRUY Ryzen AI 9 365 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 144Hz,DDR5 32GB (16GB*2),1TB SSD,NV RTX 5060 GDDR7 8GB,99Whr,2.1kg,2y,DOS,Core Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Линейка
MSI Stealth A16 AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 440 руб.
В наличии
Код товара: 751005
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207 440 руб.
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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth A16 AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х35х9
Вес, кг.
4.3
Описание товара Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWFG-069XRUY Ryzen AI 9 365 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 144Hz,DDR5 32GB (16GB*2),1TB SSD,NV RTX 5060 GDDR7 8GB,99Whr,2.1kg,2y,DOS,Core Black
Ноутбук MSI с 16-дюймовым OLED-экраном создан для работы и развлечений с ярким, детализированным изображением. Частота обновления 240 Гц помогает плавно отображать динамичные сцены. Процессор AMD Ryzen AI 9 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают запас ресурсов для требовательных задач и комфортной многозадачности, а SSD ускоряет доступ к данным.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Stealth A16 AI+
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Развернуть
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Энергоемкость батареи
99.9
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук MSI с 16-дюймовым OLED-экраном создан для работы и развлечений с ярким, детализированным изображением. Частота обновления 240 Гц помогает плавно отображать динамичные сцены. Процессор AMD Ryzen AI 9 и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают запас ресурсов для требовательных задач и комфортной многозадачности, а SSD ускоряет доступ к данным.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWFG-069XRUY Ryzen AI 9 365 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 144Hz,DDR5 32GB (16GB*2),1TB SSD,NV RTX 5060 GDDR7 8GB,99Whr,2.1kg,2y,DOS,Core Black - стоимость товара 207440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3HWFG-069XRUY Ryzen AI 9 365 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200) IPS-Level 144Hz,DDR5 32GB (16GB*2),1TB SSD,NV RTX 5060 GDDR7 8GB,99Whr,2.1kg,2y,DOS,Core Black