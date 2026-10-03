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Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg

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Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 1
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 2
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 3
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 4
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 5
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 6
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 7
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 8
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 9
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 10
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 1
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 2
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 3
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 4
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 5
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 6
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 7
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 8
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 9
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 10
  • Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
232 950 руб. 
Начислим 3728 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg
232 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х31х8
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и высокую детализацию: разрешение 2880 ? 1800 помогает комфортно работать с текстом, изображениями и другими задачами. Частота обновления 120 Гц делает движение на экране плавным. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x — хороший запас для многозадачной работы, а SSD подходит для быстрого доступа к файлам. Windows 11 Pro, сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры добавляют удобства в повседневном использовании. Для подключения дисплеев и других устройств предусмотрены Thunderbolt 4, DisplayPort и HDMI. Чёрный цвет придаёт ноутбуку сдержанный и лаконичный вид.

Отзывы о товаре Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad X
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
268V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном сочетает компактный формат и высокую детализацию: разрешение 2880 ? 1800 помогает комфортно работать с текстом, изображениями и другими задачами. Частота обновления 120 Гц делает движение на экране плавным. 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x — хороший запас для многозадачной работы, а SSD подходит для быстрого доступа к файлам. Windows 11 Pro, сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры добавляют удобства в повседневном использовании. Для подключения дисплеев и других устройств предусмотрены Thunderbolt 4, DisplayPort и HDMI. Чёрный цвет придаёт ноутбуку сдержанный и лаконичный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition 14”(2880X1800) OLED 120Hz, Ultra 7 268V vPro, 32GB LPDDR5x, 1TB SSD M.2, Intel Arc 140V, WiFi, BT, Kb Ru/Eng, 57Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1kg - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 232950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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