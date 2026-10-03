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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 910 руб. 
Начислим 2607 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y
162 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Размеры в упаковке, см
55х34х8
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y

Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Описание
Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500N 165Hz, Ryzen 7 8745HX, 1x24GB DDR5-5200, 1TB SSD M.2, NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR7, WiFi7, BT, 5.0MP Cam, 80Wh, 245W Slim Tip, Win 11 Home, 1Y - по цене 162910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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