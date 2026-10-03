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Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y

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Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 1
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 2
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 3
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 4
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 5
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 6
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 7
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 8
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 9
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 10
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 11
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 12
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 13
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 1
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 2
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 3
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 4
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 5
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 6
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 7
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 8
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 9
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 10
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 11
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 12
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 13
  • Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14&quot; WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 130 руб. 
Начислим 1875 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751002
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y
117 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х7
Вес, кг.
2.28

Описание товара Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным экраном удобен для работы и повседневных задач, а разрешение 1920 ? 1200 помогает разместить на дисплее больше полезной информации по вертикали. Частота обновления — 60 Гц. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель создают хорошую основу для комфортной работы с несколькими задачами. Windows 11 Pro подходит для деловых сценариев. Подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему.

Отзывы о товаре Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.5 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым сенсорным экраном удобен для работы и повседневных задач, а разрешение 1920 ? 1200 помогает разместить на дисплее больше полезной информации по вертикали. Частота обновления — 60 Гц. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель создают хорошую основу для комфортной работы с несколькими задачами. Windows 11 Pro подходит для деловых сценариев. Подсветка клавиатуры помогает работать при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца добавляет удобства при входе в систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ThinkPad T14 Gen 6 14" WUXGA (1920x1200) IPS Touch, Ultra 5 225U, 16GB, 512GB SSD M.2, Intel Graphics, WiFi, BT,TPM2,0, FPR, 5MP RGB+IR Cam, KB Ru/Eng, no OS, 1.41kg, 1Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 117130 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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