Top.Mail.Ru
Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16&quot; WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS - фото 1
Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16&quot; WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
IRBIS SmartBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16&quot; WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS - фото 1
  • Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16&quot; WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 340 руб. 
Начислим 1126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751001
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS
70 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Irbis
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRBIS SmartBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1250P
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Энергоемкость батареи
45 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х30х6
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS

Ноутбук Irbis сочетает просторный 16-дюймовый экран и детализированное разрешение 2560 ? 1600. IPS-матрица помогает сохранять выразительность изображения при взгляде под разными углами, а подсветка клавиатуры пригодится, когда вокруг мало света. SSD и оперативная память LPDDR5 поддерживают отзывчивую работу в повседневных задачах. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics, а Bluetooth версии 5.2 позволяет подключать совместимые беспроводные устройства.

Отзывы о товаре Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Irbis
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRBIS SmartBook
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1250P
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Энергоемкость батареи
45 Wh
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Irbis сочетает просторный 16-дюймовый экран и детализированное разрешение 2560 ? 1600. IPS-матрица помогает сохранять выразительность изображения при взгляде под разными углами, а подсветка клавиатуры пригодится, когда вокруг мало света. SSD и оперативная память LPDDR5 поддерживают отзывчивую работу в повседневных задачах. За графику отвечает Intel Iris Xe Graphics, а Bluetooth версии 5.2 позволяет подключать совместимые беспроводные устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутубук IRBIS SmartBook 16NBP02DL 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Core i5-1250P,16Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,4G LTE,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y ,no OS - стоимость товара 70340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...