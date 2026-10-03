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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 040 руб. 
Начислим 2369 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751000
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
148 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
44х26х6
Вес, кг.
2.16

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise

Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 13 Intel Ultra 7 255U,13" WUXGA (1920x1200) UWVA,300AG,16GB LPDDR5X-7500MHz,1TB SSD,62Wh,FPS,ENG/RU Backlit,1.3kg,Silver,2y,Win11Home Single Language Chinise - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 148040 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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