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Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
313 150 руб. 
Начислим 5011 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd
313 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, кг.
3.08

Описание товара Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd

Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd - по цене 313150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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