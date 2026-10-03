Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
313 150 руб.
В наличии
Код товара: 750998
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
313 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, кг.
3.08
Описание товара Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd
Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 298 860 руб.74715 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Re...
-
В наличииЦена 298 860 руб.74715 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 Space Black 16" Liquid Re...
-
В наличииЦена 300 470 руб.75118 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN426X Core Ultra X7 358H 32Gb...
-
В наличииЦена 300 710 руб.75178 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN198X Core Ultra X9 388H 32Gb...
-
В наличииЦена 302 750 руб.75688 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN279X Core Ultra 9 386H 32Gb ...
-
В наличииЦена 304 550 руб.76138 руб. в СплитНоутбук MSI Stealth 16 AI+ B3WH-013RU Core Ultra 9 386H 32Gb SSD...
-
В наличииЦена 304 560 руб.76140 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16? M5 Pro 18CPU/20GPU 24GB 1TB Silver
-
В наличииЦена 307 810 руб.76953 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 ...
-
В наличииЦена 315 980 руб.78995 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 ...
-
В наличииЦена 316 130 руб.79033 руб. в СплитНоутбук MSI Raider A18 HX A8WHG-409RU AMD Ryzen 9 8940HX/32Gb (2...
-
В наличииЦена 321 390 руб.80348 руб. в СплитНоутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN537X Core Ultra X9 378H 32Gb...
-
В наличииЦена 323 350 руб.80838 руб. в СплитНоутбук Lenovo Legion 5 15IAX11 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD...
Бренд
HP
Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd - по цене 313150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook X G1i Core U7-255H 2.0 GHz,16" WUXGA (1920x1200) IPS AG 400nits,nVidia RTX PRO 1000 BLACKWELL 8GB, 16Gb DDR5-5600(1),1Tb SSD,83Wh,FPR,2,04kg,2y,HD Webcam+IR,Win11Pro,eng/rus kbd