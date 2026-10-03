Ноутбук HP ProBook 4 G1i Ultra 7 255U 14" WUXGA (1920x1200) UWVA 300 nits 16GB DDR5 5600,512GB SSD,Intel Graphics,Intel AX211,Backlit,FPR,56Wh,1y,1.4kg,Dos,KB Eng/Rus,Silver
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 090 руб.
В наличии
Код товара: 750997
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
101 090 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
48х31х7
Вес, кг.
2.34
Описание товара Ноутбук HP ProBook 4 G1i Ultra 7 255U 14" WUXGA (1920x1200) UWVA 300 nits 16GB DDR5 5600,512GB SSD,Intel Graphics,Intel AX211,Backlit,FPR,56Wh,1y,1.4kg,Dos,KB Eng/Rus,Silver
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Ultra 7 255U 14" WUXGA (1920x1200) UWVA 300 nits 16GB DDR5 5600,512GB SSD,Intel Graphics,Intel AX211,Backlit,FPR,56Wh,1y,1.4kg,Dos,KB Eng/Rus,Silver
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
HP
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Ultra 7 255U 14" WUXGA (1920x1200) UWVA 300 nits 16GB DDR5 5600,512GB SSD,Intel Graphics,Intel AX211,Backlit,FPR,56Wh,1y,1.4kg,Dos,KB Eng/Rus,Silver
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP ProBook 4 G1i Ultra 7 255U 14" WUXGA (1920x1200) UWVA 300 nits 16GB DDR5 5600,512GB SSD,Intel Graphics,Intel AX211,Backlit,FPR,56Wh,1y,1.4kg,Dos,KB Eng/Rus,Silver - данный товар вы можете купить по цене 101090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 4 G1i Ultra 7 255U 14" WUXGA (1920x1200) UWVA 300 nits 16GB DDR5 5600,512GB SSD,Intel Graphics,Intel AX211,Backlit,FPR,56Wh,1y,1.4kg,Dos,KB Eng/Rus,Silver