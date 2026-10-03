Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN197X Intel Core Ultra X9 388H/LPDDR5X 32GB 2TB/Intel Arc Graphics /14" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 TOUCH,WiFi 7+BT 5.4/ WIN11 PRO/1.65 kg/Moher Gray/Stylus+Sleeve
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
342 110 руб.
В наличии
Код товара: 750995
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
342 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Asus
Размеры в упаковке, см
49х28х10
Вес, кг.
3.6
Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN197X Intel Core Ultra X9 388H/LPDDR5X 32GB 2TB/Intel Arc Graphics /14" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 TOUCH,WiFi 7+BT 5.4/ WIN11 PRO/1.65 kg/Moher Gray/Stylus+Sleeve
Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN197X Intel Core Ultra X9 388H/LPDDR5X 32GB 2TB/Intel Arc Graphics /14" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 TOUCH,WiFi 7+BT 5.4/ WIN11 PRO/1.65 kg/Moher Gray/Stylus+Sleeve
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
Asus
Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN197X Intel Core Ultra X9 388H/LPDDR5X 32GB 2TB/Intel Arc Graphics /14" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 TOUCH,WiFi 7+BT 5.4/ WIN11 PRO/1.65 kg/Moher Gray/Stylus+Sleeve
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN197X Intel Core Ultra X9 388H/LPDDR5X 32GB 2TB/Intel Arc Graphics /14" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 TOUCH,WiFi 7+BT 5.4/ WIN11 PRO/1.65 kg/Moher Gray/Stylus+Sleeve - данный товар вы можете купить по цене 342110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN197X Intel Core Ultra X9 388H/LPDDR5X 32GB 2TB/Intel Arc Graphics /14" 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 TOUCH,WiFi 7+BT 5.4/ WIN11 PRO/1.65 kg/Moher Gray/Stylus+Sleeve