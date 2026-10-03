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Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 220 руб. 
Начислим 2532 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750994
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro
158 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro

Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro

Отзывы о товаре Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Elite Dragonfly G4 Core i7-1355U,13.5" WUXGA+ (1920x1280) IPS TouchScreen 1000cd Sure View AG,32Gb LPDDR5-6400,512 GB SSD,68Wh,FPR,Metal case,ENG/RU backlit ,5MP Cam,0.99kg,1y,Win11 Pro - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 158220 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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