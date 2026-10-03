Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra5-228V,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,32 GB LPDDR5x-8533MHz,512Gb SSD NVMe,Al Case,62Wh,ENG/RU,Kbd Backlit,1.39kg,Silver,1y,DOS
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 660 руб.
В наличии
Код товара: 750993
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
120 660 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
47х27х6
Вес, кг.
2.39
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra5-228V,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,32 GB LPDDR5x-8533MHz,512Gb SSD NVMe,Al Case,62Wh,ENG/RU,Kbd Backlit,1.39kg,Silver,1y,DOS
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra5-228V,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,32 GB LPDDR5x-8533MHz,512Gb SSD NVMe,Al Case,62Wh,ENG/RU,Kbd Backlit,1.39kg,Silver,1y,DOS
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
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Бренд
HP
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra5-228V,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,32 GB LPDDR5x-8533MHz,512Gb SSD NVMe,Al Case,62Wh,ENG/RU,Kbd Backlit,1.39kg,Silver,1y,DOS
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra5-228V,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,32 GB LPDDR5x-8533MHz,512Gb SSD NVMe,Al Case,62Wh,ENG/RU,Kbd Backlit,1.39kg,Silver,1y,DOS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 120660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 8 G1i 14 Intel Core Ultra5-228V,14" WUXGA (1920x1200) IPS 300cd AG,32 GB LPDDR5x-8533MHz,512Gb SSD NVMe,Al Case,62Wh,ENG/RU,Kbd Backlit,1.39kg,Silver,1y,DOS