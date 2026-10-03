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ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 830 руб. 
Начислим 1806 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver
112 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver

ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver

Отзывы о товаре ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ноутбук HP ProBook 440 G11 Core 7 155H 14" WUXGA (1920 x 1200) UWVA 300nits 16GB DDR5 (1x16GB),1TB SSD,Intel WIFI 6E AX 211,Backlit,FPR,56Whr,1y,1.4kg,Windows 11 Home/chinese,single language,KBEng/Rus,Silver - стоимость товара 112830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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