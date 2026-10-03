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Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 320 руб. 
Начислим 1110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro
69 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Irbis
Размеры в упаковке, см
47х30х6
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro

Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro

Отзывы о товаре Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Irbis
Описание
Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 69320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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