Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 320 руб.
В наличии
Код товара: 750989
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
69 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Irbis
Размеры в упаковке, см
47х30х6
Вес, кг.
2.48
Описание товара Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro
Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Irbis
Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 69320 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук IRBIS SmartBook 16NBP01 16" WQXGA(2560x1600) 16:10 IPS 300cd,Ultra 7 155U,16Gb LPDDR5-5600,512Gb SSD,Wi-Fi6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.8kg,Grey,1y,Win11Pro