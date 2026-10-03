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Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 450 руб. 
Начислим 1080 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750988
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro
67 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Irbis
Размеры в упаковке, см
48х29х6
Вес, кг.
2.39

Описание товара Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro

Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro

Отзывы о товаре Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro




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Характеристики
Бренд
Irbis
Описание
Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRBIS SmartBook 15NBP3508 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300cd,Core i5-1250P,32Gb LPDDR5-5600,1Tb SSD,Wi-Fi 6+BT5.2,45Wh,Metal case,FP,TPM 2.0,1 type C full function,1.7kg,Grey,1y,Win11Pro - по цене 67450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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