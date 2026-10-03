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Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
227 080 руб. 
Начислим 3634 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750987
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки
227 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
47х27х6
Вес, кг.
2.71

Описание товара Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки

Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ZBook 8 G1i 14 Core U7-255H,14 WUXGA(1920x1200) IPS AG 300nits,NVIDIA RTX 500 ADA 4GB,16Gb DDR5(1),1Tb SSD PCIe NVMe, 77Wh LL, FPR,HD Webcam,1.43kg,2y,Gray,Windows 11 Pro,eng kbd, без евровилки - по цене 227080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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