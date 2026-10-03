Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
234 120 руб.
В наличии
Код товара: 750986
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
234 120 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
50х30х6
Вес, кг.
3.14
Описание товара Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 234120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd