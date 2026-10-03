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Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
234 120 руб. 
Начислим 3746 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd
234 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
50х30х6
Вес, кг.
3.14

Описание товара Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd

Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd

Отзывы о товаре Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd




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Характеристики
Бренд
HP
Описание
Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP Zbook 8 G1i 16 Intel U7-255H,16WUXGA(1920x1200)IPS AG 300nits, Intel Arc Graphics,32Gb DDR5(1),1Tb SSD,56Wh LL,FPR,HD Webcam,1.76kg,2y,Gray,Win11Pro Multilang, eng/ru kbd - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 234120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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