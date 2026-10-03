Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
203 600 руб.
В наличии
Код товара: 750984
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
203 600 руб.
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Характеристики
Бренд
HP
Размеры в упаковке, см
52х30х7
Вес, кг.
3
Описание товара Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HP
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd – стоимость товара 203600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook Firefly 14 G10 A Ryzen 9PRO 7940HS,14" WUXGA(1920x1200) IPS AG 250nits, NVIDIA RTX A1000 6GB GDDR6, 1TB SSD PCIe NVMe, 16GB DDR5(1), 51Wh, FPR,HD Webcam,1.4kg,2y,Gray,Win11Pro,eng/rus kbd