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Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 160 руб. 
В наличии
Код товара: 750977
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм
10 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
интерскол
Вес, кг.
8.25

Описание товара Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм

Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм



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Отзывы о товаре Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм




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Характеристики
Бренд
интерскол
Описание
Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер Интерскол ФМ-62/2100Э 2100Вт 25000об/мин макс.ход:62мм - купить по цене 10160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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