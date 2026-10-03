Углошлифовальная машина Интерскол УШМ125/36ММ 8750об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм жестк.кейс (900.4.4.42)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб.
В наличии
Код товара: 750974
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 090 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
6.8
Описание товара Углошлифовальная машина Интерскол УШМ125/36ММ 8750об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм жестк.кейс (900.4.4.42)
Углошлифовальная машина Интерскол УШМ125/36ММ 8750об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм жестк.кейс (900.4.4.42)
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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ125/36ММ 8750об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм жестк.кейс (900.4.4.42)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Интерскол УШМ125/36ММ 8750об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм жестк.кейс (900.4.4.42) - стоимость товара 8090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Интерскол УШМ125/36ММ 8750об/мин рез.шпин.:M14 d=125/150мм жестк.кейс (900.4.4.42)