Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 750966
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
2.38
Описание товара Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1000Вт, d125 мм, (УШМ-125-1005)
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитУШМ STEHER d 125 мм, 1100 Вт, c регулировкой оборотов (AGS-125-1...
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитМашина полировальная Зубр ЗПМ-240
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Союз УШС-90125Е
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-150/1300 (58.1.0.00)
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Daewoo DAG 650-125
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР Компакт, 750Вт, d125 мм, Профес...
-
В наличии БесплатноЦена 3 500 руб. 4 990 руб.875 руб. в СплитМашина шлифовальная орбитальная Зубр ЗОШМ-450-125
-
В наличииЦена 3 540 руб. 5 760 руб.885 руб. в СплитШлифовальная машина плоская Зубр ЗПШМ-300Э-02
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1100Э (26.1.1.00)
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Sturm! AG9012T
-
В наличииЦена 3 630 руб. 8 450 руб.908 руб. в СплитМашина шлифовальная орбитальная OS-125, 450 Вт, 6000-12000 об/ми...
Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм