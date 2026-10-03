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Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
В наличии
Код товара: 750966
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sturm!
Вес, кг.
2.38

Описание товара Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Описание
Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Sturm! AG95125 900Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм – стоимость товара 3150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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