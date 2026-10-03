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Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
В наличии
Код товара: 750964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Вес, кг.
4.08

Описание товара Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс

Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс




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Характеристики
Бренд
StarWind
Описание
Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Starwind AGB125E-2.4BS1 80Вт 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс - этот товар вы можете купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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