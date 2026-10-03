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Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 
В наличии
Код товара: 750957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225)
3 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Вес, кг.
1.65

Описание товара Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225)

Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225)



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Описание
Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Patriot AG 125L UES 7500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (110303225) - стоимость товара 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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