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Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
В наличии
Код товара: 750956
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Вес, кг.
4.38

Описание товара Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс

Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Описание
Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина P.I.T. PWS20H-125A/1 7000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5950 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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