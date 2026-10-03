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Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб. 
В наличии
Код товара: 750953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм
9 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Вес, кг.
5.3

Описание товара Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм

Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Описание
Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Makita M0921B 2200Вт 6600об/мин рез.шпин.:M14 d=230мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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