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Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
В наличии
Код товара: 750945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HAMMER
Вес, г.
467

Описание товара Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520)

Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520)



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HAMMER
Описание
Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Hammer USM710D 710Вт 12000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (501520) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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