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Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 
В наличии
Код товара: 750937
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001)
3 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Парма
Вес, кг.
3

Описание товара Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001)

Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001)



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Отзывы о товаре Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001)




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Характеристики
Бренд
Парма
Описание
Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабельная пила Парма ПС-01-115/800 800Вт 3000ход/мин (02.032.00001) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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