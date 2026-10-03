Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб.
В наличии
Код товара: 750929
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
5.67
Описание товара Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 290 руб. 6 101 руб.1073 руб. в СплитПерфоратор Интерскол П-24/700ЭР (160.1.0.00)
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитПерфоратор STEHER 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (HD-24-750)
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитПерфоратор электрический RH-650-18, SDS-plus, 650 Вт, 2,0 Дж, 3 ...
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 24 мм, 750 Вт, SDS Plus (П-24-750)
-
В наличииЦена 5 150 руб.1288 руб. в СплитПерфоратор STEHER 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (HD-28-850)
-
В наличииЦена 5 230 руб.1308 руб. в СплитПерфоратор Интерскол П-26/800ЭР патрон:SDS-plus уд.:3Дж 780Вт (к...
-
В наличииЦена 5 240 руб. 6 389 руб.1310 руб. в СплитПерфоратор Интерскол П-24/700ЭР (160.1.2.00)
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитПерфоратор Patriot The One RH 262Q 140301335
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитПерфоратор электрический RH-750-24, SDS-plus, 750 Вт, 2,5 Дж, 3 ...
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитПерфоратор ЗУБР 28 мм, 850 Вт, SDS Plus (П-28-850)
-
В наличииЦена 6 300 руб.1575 руб. в СплитПерфоратор аккумуляторный бесщет. MTX 26780, RHB-BL-20-26, 3 Дж,...
-
В наличииЦена 6 470 руб. 7 457 руб.1618 руб. в СплитПерфоратор Интерскол П-30/900ЭР (86.3.0.00)
Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перфоратор P.I.T. Мастер PBH24-C1 патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 850Вт (кейс в комплекте)