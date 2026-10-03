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Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб. 
В наличии
Код товара: 750927
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт
12 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deWalt
Вес, кг.
3.2

Описание товара Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт

Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт



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Отзывы о товаре Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт




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Характеристики
Бренд
deWalt
Описание
Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор DeWalt D25033-QS патрон:SDS-plus уд.:2Дж 710Вт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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