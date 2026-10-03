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Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 
В наличии
Код товара: 750926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте)
5 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DAEWOO
Вес, кг.
5.4

Описание товара Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте)

Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте)



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Отзывы о товаре Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
DAEWOO
Описание
Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте)


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS, SDS MAX
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор Daewoo DAH 820 патрон:SDS-plus уд.:3Дж 820Вт (кейс в комплекте) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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